Viana anuncia Rodrigo Sousa e Reinaldo Ventura no comando técnico

No final da primeira volta da fase regular do campeonato, André Azevedo deixa o cargo de treinador da Juventude de Viana.

A Juventude de Viana anunciou nas redes sociais a saída de André Azevedo do comando técnico da equipa, informando que Rodrigo Sousa e Reinaldo Ventura serão a dupla de treinadores dos minhotos.

André Azevedo, que chegou a Viana, em 2015/16, para jogar, tornou-se treinador da equipa em 2017/18, estando agora de saída, numa altura em que a formação de Viana do Castelo ocupa a 11.ª posição no campeonato, tendo, no passado fim de semana, perdido em Itália com o Valdagno para a Taça WSE.

O clube informa que Reinaldo Ventura, que esta época se transferiu do Barcelos, vai continuar a jogar, acumulando funções.

O próximo jogo dos minhotos é no dia 18, às 18h00, na pista do UF Entroncamento para os 32 avos de final da Taça de Portugal.