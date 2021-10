"Ver o Dragão Arena cheio de adeptos e ganhar o clássico desta forma… "

Declarações de Ricardo Ares, treinador do FC Porto, depois do clássico de hóquei em patins com o Sporting.

O líder FC Porto manteve-se este domingo 100% vitorioso no nacional de hóquei em patins, com cinco triunfos em cinco jornadas, ao bater em casa o Sporting, campeão português e europeu em título, por 9-5, no fecho da ronda. Ricardo Ares era, no fim do encontro, um treinador satisfeito.

"Ver o Dragão Arena cheio de adeptos, ganhar o jogo e o clássico desta forma... Acredito que todos estão orgulhosos. Estou muito feliz. Sabemos que temos de melhorar algumas coisas, cometemos alguns erros, mas hoje vi uma equipa como quero, com o caráter portista, que luta em cada segundo como se de uma final se tratasse", afirmou o técnico espanhol que orienta os dragões.

"Foi um bom resultado, mas amanhã voltamos ao trabalho. Vencer e subir à liderança era o objetivo, mas é um campeonato muito longo, com play-off, e vamos ter de trabalhar muito. Estamos contentes por atingir o objetivo de hoje", declarou Ricardo Ares após o término da contenda", completou.