Vem de França o primeiro reforço do Barcelos para a próxima época

Léo Savreux apresentado esta sexta-feira pelo clube de hóquei em patins minhoto.

Léo Savreux é o primeiro reforço do Óquei de Barcelos para a época 2023/2024. Anunciado esta sexta-feira pelo emblema minhoto, o jovem de 21 anos foi contratado ao campeão francês, o Saint-Omer, clube onde fez formação, sendo esta a sua primeira experiência fora do seu país.

Nas redes sociais do clube português, demonstrou a sua felicidade e expectativa por sentir o ambiente dos jogos em Barcelos: "Estou muito contente por chegar a um grande clube, com tanta história. Estou ansioso para começar a treinar e a jogar pelo Óquei Clube de Barcelos e no melhor campeonato do mundo. Quero muito sentir aquilo que muitos já sentiram, o grande ambiente que se vive em Barcelos".

O internacional francês, na época 2022/2023, foi titular em 26 jogos, num total de 32 partidas, tendo marcado 18 golos.