Valter Neves: "Estamos onde queríamos estar"

Capitão do Benfica não estava à espera de uma goleada frente ao Barcelona, mas fala em "sentimento de dever cumprido".

Análise ao jogo: "O resultado foi um pouco mais dilatado do que aquilo que estávamos à espera. Conseguimos, sabendo sofrer e com união, manter a intensidade do jogo com o Liceo, eliminando as mais valias do Barça e explorando as nossas oportunidades. Soubemos defender,, atacar, ter bola, criar oportunidades, foi um misto de tudo."

Época com altos e baixos: "O Benfica procura estabilidade e isso às vezes tem faltado, mas queremos melhorar esse aspeto. Temos de tentar manter esta linha nos treinos e nos jogos."

Significado deste apuramento: "O sentimento é o de dever cumprido. Estamos muito satisfeitos. Estamos onde queríamos estar. Seguem-se jogos com igual intensidade. Não podemos baixar, temos de continuar."