Valongo surpreende e impõe ao FC Porto a derrota mais pesada da época

Líder do Nacional de hóquei em patins foi batido por 4-0.

O Valongo, sexto classificado do Nacional da 1.ª Divisão de hóquei patins, derrotou o líder FC Porto por 4-0, o resultado mais pesado da época para a equipa de Ricardo Ares, em 22 jornadas.

Com os portistas carregados de faltas muito cedo - quinta falta ao nono minuto e um total de 18 no final do jogo - e Rui Mendes a defender um penálti de Gonçalo Alves, faltavam 8m23s para o intervalo quando Rafael Bessa deu à equipa da casa a vantagem com que se atingiria o intervalo.

O segundo tempo teve depressa a décima falta dos dragões, mas Facundo Bridge não aproveitou o livre direto, tal como Gonçalo Alves cinco minutos depois, quando o Valongo também chegou às 10 faltas.

Seria num livre direto a 5 minutos do fim, quando o FC Porto atingiu as 15 faltas, que Facundo Navarro faria o 2-0. Com os líderes do campeonato obrigados a arriscar, Diogo Barata marcaria o 3-0 dois minutos depois, para Facundo Bridge fechar o marcador perto dos 49 minutos.

Foi a 12.ª vitória do Valongo no campeonato, mantendo a sexta posição, e o quarto desaire do FC Porto, que pode ser alcançado na frente pelo Barcelos, se este ganhar em Viana, na próxima quarta-feira, dia em que encerra a 22.ª jornada.

Esta época, os portistas só haviam perdido, para o campeonato, nas visitas ao HC Braga (3-2), Barcelos (5-4) e Benfica (4-1).