Valongo responde ao comunicado do Sporting e fala em "provocações"

Clube leonino apontou agressões a adeptos e elementos do staff no encontro de quarta-feira, para o campeonato de hóquei em patins.

A AD Valongo emitiu esta sexta-feira um comunicado, como resposta às acusações feitas pelo Sporting, que se queixou de agressões a adeptos e elementos do staff na partida realizada quarta-feira passada, para o campeonato de hóquei em patins.

"A A.D. Valongo lamenta, sobretudo, certos comportamentos e provocações, bem visíveis no fim da primeira parte e no fim do jogo, praticados por alguns elementos do Sporting., mas que devem à A.D. Valongo muito do que, em parte, são hoje no hóquei patins nacional", pode ler-se.

"Os desacatos verificados, na zona exclusivamente reservada aos adeptos e elementos do staff do Sporting não inscritos na ficha de jogo, foram pronta e adequadamente sanados pelos elementos de segurança e pelo staff da AD Valongo, que disponibilizou o acesso à sua zona técnica até se acalmarem os ânimos exaltados dos adeptos, o que foi confirmado por responsável do staff do Sporting às forças de segurança", prossegue, garantindo que "não tem conhecimento de qualquer registo de ocorrência ou de detenção."

Eis o comunicado na íntegra:

"Face ao teor de notícias e comunicados públicos a propósito de "agressões" e "lotações" no jogo A.D.V - S.C.P. da 1ª Divisão do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, cumpre à A.D. Valongo informar o seguinte:



1º - A A.D. Valongo lamenta e repudia sempre todos e quaisquer atos de violência e fez, faz e fará sempre tudo o que estiver ao seu alcance para os prevenir e evitar;



2º Mas orgulha-se da prestação da sua jovem equipa no jogo em causa, visivelmente desconcertante e inesperada para alguns;

3º A A.D. Valongo lamenta, sobretudo certos comportamentos e provocações, bem visíveis no fim da 1ª parte e no fim do jogo, praticados por alguns elementos do S.C.P., mas que devem à A.D. Valongo, muito do que, em parte, são hoje no Hóquei Patins nacional. Porém, nem isso, nem mesmo os castigos, que estão precisamente a cumprir por factos semelhantes, conseguiram prevenir tais comportamentos; É, pois, destes reincidentes comportamentos que o conselho de disciplina da FPP, chamado pelo S.C.P. a intervir, deve tratar adequada e exemplarmente.



4º - Os desacatos verificados, na zona exclusivamente reservada aos adeptos e elementos do staff do S.C.P. não inscritos na ficha de jogo, foram pronta e adequadamente sanados pelos elementos de segurança e pelo staff da A.D. Valongo que disponibilizou o acesso à sua zona técnica até se acalmarem os ânimos exaltados dos adeptos, o que foi confirmado por responsável do staff do S.C.P. às forças de segurança



5º - A A.D.V. não tem conhecimento de qualquer registo de ocorrência ou de detenção, nem foi chamado ao pavilhão municipal de Valongo qualquer meio de socorro, nem qualquer assistência médica, nem foi visto qualquer ferido, muito menos grave, nos adeptos, nem do staff do S.C.P., nem da A.D.V. Tudo isto foi confirmado por dirigentes do S.C.P. perante as autoridades de segurança.



6º - Por isso, a A.D. Valongo estranha a falta de coerência e de verdade, entre as declarações prestadas ás forças de segurança pelo dirigentes do S.C.P. presentes no pavilhão e o que foi escrito no comunicado do S.C.P. do dia seguinte.



7º - A A.D. Valongo cumpriu os rácios de adeptos permitidos pelas normas e orientações da DGS em vigor.



8º - Por último, quem estava a mais no pavilhão municipal de Valongo foi apenas e tão só alguém a quem, por não estar devidamente credenciado, não foi permitida a entrada, e, certamente por isso e apesar disso, decidiu noticiar sem saber e sem cuidar de saber, o que não corresponde à verdade, mas que se propagou na comunicação social".