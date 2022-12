Valongo e Oliveirense entram a ganhar na segunda ronda de qualificação da Champions

Redação com Lusa

Valongo derrotou o Amatori Lodi por 2-1 e a Oliveirense superou o Calefell por 3-2.

O Valongo derrotou esta sexta-feira os italianos do Amatori Lodi, por 2-1, e a Oliveirense superou os espanhóis do Calefell, por 3-2, na primeira jornada da segunda ronda de qualificação para a Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Também hoje, e para a mesma fase da competição, Óquei de Barcelos e HC Braga empataram, 3-3, no jogo que opôs as duas equipas portuguesas, em Valdagno, sede do grupo B, que também integra a equipa anfitriã e o Reus, de Espanha.

Nesta fase de qualificação, disputam-se até domingo quatro quadrangulares, sendo que a Oliveirense joga no A, em Diessbach, Suíça, e o Valongo o D, em Hemm-Herringen, Alemanha. Sem portugueses, o grupo C joga-se em Forte dei Marmi, Itália.

A Oliveirense entrou mal na partida e ao intervalo estava a perder por 1-0, mas conseguiu dar a volta ao resultado na segunda parte, com tentos de Marc Torra, Xavi Cardoso e Jordi Adroher, com o jogo a terminar com um triunfo luso por 3-2.

Já o Valongo adiantou-se com um golo de Rafael Bessa, mas o Amatori Lodi empatou ainda na primeira parte, com Facundo Bridge a marcar o golo do triunfo já na segunda parte.

No duelo luso, o Óquei de Barcelos chegou a ter uma vantagem de três golos, com tentos de Danilo Rampulla, Miguel Rocha e Alvarinho, mas o HC Braga conseguiu empatar, com dois golos de António Trabulo e um de Diogo Seixas.

Das 16 equipas que vão jogar este fim de semana, qualificam-se para a fase de grupos as duas mais bem classificadas de cada grupo, num total de oito, que se juntam às oito já apuradas, nas quais se incluem Benfica, FC Porto e Sporting.

As equipas não apuradas passam a integrar a Taça da Europa.

Sábado, a Oliveirense joga com o Diessbach, no grupo A, e o Valongo com o Herringen, no D.

Para o grupo B, o Óquei de Barcelos defronta o Reus e o HC Braga o Valdagno.