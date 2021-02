Valongo andou na frente mas Sanjoanense empatou aos 49'

O jogo em atraso da 16.ª jornada do campeonato terminou com uma igualdade a três golos.

A Sanjoanense empatou na receção ao Valongo, com um livre-direto (Hugo Santos), marcado no último minuto.

Depois de o piso escorregadio ter adiado este encontro em atraso da 16.ª ronda do campeonato, foi o Valongo a colocar-se na frente e o anfitrião a procurar a reviravolta, acabando por cair o empate de bola parada (15.ª falta).

Rafael Bessa (2') e Nuno Araújo (8') deram vantagem ao Valongo, com Tiago Almeida a reduzir a 36 segundos do intervalo. A meio da segunda parte, Carlos Ramos, de livre-direto (10.ª falta), ampliou para dois golos a liderança da formação de Edo Bosch (neste jogo com Jorge Vieira no banco, depois de Bosch ter visto cartão vermelho no jogo com o Tigres). A cinco minutos do fim, Hugo Santos fez o 2-3 e bisou, aos 49', de livre-direto (15.ª falta).

No final, Vítor Pereira, treinador da Sanjoanense, que não contou com Alex Mount (acidente de trabalho), sublinhou as "dificuldades com os treinos ao longo da época", devido aos problemas com o piso, e Edo Bosch, técnico do Valongo, que não esteve no banco (castigo de um jogo), falou em "erros de arbitragem".

O Valongo não vence há cinco jogos e vai receber o FC Porto, com quem perdeu no Dragão. A Sanjoanense vai à Luz, tendo empatado com o Benfica, na primeira volta.