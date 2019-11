Urgência em resolver problema dos árbitros no hóquei em patins

Entre as polémicas do FC Porto-Benfica, os técnicos Guillem Cabestany e Alejandro Domínguez concordam no essencial.

"O tema dos árbitros não é novo, vem de há muito. Em todos os jogos, de candidatos e não candidatos, há erros arbitrais", disse Guillem Cabestany no final do polémico FC Porto-Benfica, no qual o técnico dos dragões levou a melhor (4-3), e a frase soou a uma verdade de La Palice para quem acompanha o hóquei em patins. Aliás, e embora o jogo tivesse gerado muitas discussões e um comunicado do Benfica, pouco mais de uma hora depois do seu final, com um título elucidativo - "Campeonato falseado" -, o treinador argentino dos encarnados, Alejandro Domínguez, concordava com o seu homólogo no essencial: "Arbitrar é muito difícil e, neste campeonato, é ainda mais difícil; há muitas simulações e, para os árbitros, não é fácil."

No hóquei em patins, regras que aumentam a importância das decisões dos árbitros, somadas à maior velocidade do jogo e ao amadorismo dos juízes, contrastam com o investimento crescente dos clubes portugueses, que permitem ter neste momento cinco equipas a discutir o título nacional: Oliveirense, Barcelos, Benfica, Sporting e FC Porto, classificados por esta ordem. E praticamente todos já terão protestado arbitragens. "Enquanto todos os agentes do hóquei não se sentarem para decidir como melhorar o sistema arbitral, isto não se vai resolver. Só vai piorar, como está a acontecer este ano, porque há mais pressão no campeonato. Todas as equipas estão a investir muito e por isso há muitos nervos, o que dificulta ainda mais", considera o portista Cabestany. O FC Porto, por exemplo, protestou o jogo em Alvalade e teve queixas em Barcelos.

Já o Benfica emitiu comunicados após o empate em Braga e depois da derrota no Dragão. "Os clubes queixam-se e cada um utiliza as suas ferramentas; é lícito, cada um defende o seu clube. Quero ganhar, mas também quero que não haja injustiças. Nunca fiz declarações para condicionar um árbitro", diz Domínguez, alegando que não fala "de árbitros". "Depois do jogo de Braga, fui para casa, vi o vídeo e cortei jogada a jogada. Cheguei ao clube e disse: "Creio objetivamente, com as imagens, que fomos prejudicados." Depois, o clube fez algo institucional. No FC Porto, queixaram-se da arbitragem quando saíram do jogo..."

Benfica volta a ameação desinvestir

A "News Benfica" reforçou na segunda-feira o comunicado que o clube emitira no domingo, ao "lamentar mais um jogo viciado" e considerando que "sucessivos erros e dualidade de critérios levam a que esta competição esteja a perder toda a sua credibilidade e a colocar em causa se vale a pena manter o forte investimento que o Benfica faz nesta modalidade".

Penáltis: há uma regra para mudar

Os penáltis geraram discussão no Dragão, por os árbitros penalizarem as saídas antecipadas dos guarda-redes. "Estou de acordo, se há algo a mudar é isso. Neste momento é subjetivo e há discussão", diz Alejandro Domínguez, aceitando que o guardião possa reagir antes ao apito. "Sendo o árbitro a apitar, acaba a ambiguidade", considerou, admitindo que, no último penálti do Dragão, Nicolia "não fez simulação, mas o FC Porto pode perguntar o porquê de marcar três vezes o penálti".