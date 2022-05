Trissino bate Valongo nos penáltis e conquista Liga Europeia de hóquei em patins

Redação com Lusa

A atual edição da Liga Europeia de hóquei em patins contou apenas com duas equipas portuguesas, Sporting de Tomar e Valongo, uma vez que Sporting, FC Porto, Oliveirense, Benfica e Óquei de Barcelos se autoexcluíram em desacordo com o novo formato da prova.

O Trissino tornou-se este domingo na segunda equipa italiana a conquistar a Liga Europeia de hóquei em patins, ao vencer o Valongo na final disputada em Torres Novas, nas grandes penalidades por 3-1, após a igualdade 4-4.

A formação comandada por Alessandro Bertolucci sucedeu no historial ao Sporting, vencedor das duas últimas edições, juntando-se aos compatriotas do Follonica, campeões em 2005/06, numa competição desfalcada dos principais clubes.

Diogo Abreu, Rafael Moreira e Ruben Pereira desperdiçaram os castigos máximos para a formação valonguense, enquanto apenas João Pinto falhou para os italianos, que, durante o tempo regulamentar, estiveram três vezes em desvantagem.

Além das cinco formações portuguesas, também desistiram de participar na prova os espanhóis do Noia, FC Barcelona, Liceo da Corunha, Réus e Caldes, os franceses do SCRA Saint-Omer e os italianos do Forte dei Marmi.

As equipas espanholas continuam a dominar o historial da competição, com 46 títulos, 22 dos quais conquistados pelo Barcelona, contra oito de portugueses e dois de Itália.

Jogo no Palácio dos Desportos de Torres Novas.

Trissino - Valongo, 4-4 após prolongamento (3-1 no desempate por grandes).

Ao intervalo: 2-3.

No final do tempo regulamentar: 4-4

No final da primeira parte do prolongamento: 4-4.

No final do prolongamento: 4-4.

Marcadores:

0-1, Facundo Bridge, 01 minuto.

1-1, Davide Gavioli, 12.

2-1, Alessandro Malagoli, 14.

2-2, Diogo Barata, 21.

2-3, Facundo Navarro, 24.

3-3, Andrea Malagoli, 29.

3-4, Rafael Moreira, 32.

4-4, Giulio Cocco, 45.

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

1-0, Giulio Cocco

1-0, Diogo Abreu (para fora)

1-0, João Pinto (defesa do guarda-redes)

1-0, Rafael Moreira (defesa do guarda-redes)

2-0, Emanuel Garcia

2-1, Facundo Navarro

3-1, Andrea Malagoli

3-1, Ruben Pereira (defesa do guarda-redes)

Sob a arbitragem de Sergi Maior (Espanha), Jonatan Sanchez (Espanha) e Miguel Díaz (Espanha), as equipas alinharam:

- Trissino: Stefano Zampoli, Francisco Ipinazar, Emanuel Garcia, Giulio Cocco e João Pinto.

Jogaram ainda Andrea Malagoli, Roger Bars, Alessandro Faccin.

Treinador: Alessandro Bertolucci.

- Valongo: Rui Mendes, Facunto Navarro, Facundo Bridge, Rafael Moreira e Nuno dos Santos.

Jogaram ainda Dioo Barata, Diogo Abreu, Miguel Vieira

Treinador: Edo Bosch.

Assistência: cerca de 800 espectadores.