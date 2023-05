Treinador do Valongo: "Aprendi no FC Porto que as finais são para se ganhar"

Declarações de Edo Bosch, treinador do Valongo, após a vitória frente à Oliveirense (6-4, após prolongamento), em jogo das meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Passagem à final: "É uma alegria enorme [estar na final]. Trabalhar com estes atletas é um prazer. Sei que dão sempre tudo nos treinos e nos jogos. Só uma equipa assim conseguia o que conseguiu neste fim de semana. Aconteça o que acontecer, vamos dar tudo e morrer em campo [na final]".

Preparação para o jogo: "Pesaram as poucas horas de descanso [face ao jogo dos quartos de final com o Sporting, na sexta-feira]. Custou-lhes recuperar. Não passaram sequer 24 horas. A Oliveirense fez um trabalho muito bom a defender e o nosso ritmo foi um bocado mais lento do que o habitual. Cheguei a minha casa às 01h30 e, hoje, às 12h00, já estávamos no pavilhão a preparar o jogo. Para a final, teremos mais algumas horas para descansar".

Experiência em finais: "Já disputei muitas finais como jogador. Disputar uma final com o FC Porto não me é indiferente. Lá, aprendi que as finais são para se ganhar. Os meus jogadores vão aparecer em campo com vontade de ganhar. No ano passado, foi duro perder a final e ver os meus jogadores a chorarem. Esperemos que a estrelinha esteja connosco e o que o troféu vá para Valongo".

Diogo Abreu: "O Diogo Abreu teve uma quebra de tensão ao celebrar o nosso segundo golo, mas, graças à excelente organização, contou com uma intervenção muito rápida dos bombeiros. Agradeço-lhes muito a intervenção para que ele recuperasse a 100%. Acabou por marcar dois golos decisivos".