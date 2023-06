Treinador do Turquel após derrota com Benfica: "Não fizemos um jogo perfeito"

Nélson Lourenço falou após o jogo frente ao Benfica das meias-finais da Taça de Portugal feminina de hóquei em patins,

Análise: "É difícil, mas acho que fizemos um bom jogo. Não fizemos um jogo perfeito, porque isso é ganhar, mas acho que nos batemos bem. Discutimos o jogo até ao fim, houve uma infelicidade no primeiro golo, mas é para isso que nós aqui estamos".

Balanço: "A época que fizemos, estar na final [do campeonato] e ir à "negra" e agora a meia-final, sendo ela com o Benfica... Não foi mau, não posso acusar de nada as nossas miúdas, muito pelo contrário, são meninas com prazer e vontade. O que está expresso na cara delas no final é ser o quarto jogo seguido com o Benfica, é desgastante. É difícil, nós em campo neutro e em nossa casa discutimos os jogos todos".