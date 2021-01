Treinador do Sporting está infetado e falha dérbi de hóquei em patins com o Benfica

Paulo Freitas não estará este domingo no Pavilhão João Rocha.

O treinador de hóquei em patins do Sporting, Paulo Freitas, vai falhar este domingo o dérbi frente ao Benfica, da 16.ª jornada do campeonato nacional, por estar infetado com o novo coronavírus, disse à Lusa fonte oficial dos leões.

De acordo com a mesma fonte, após este resultado, toda a equipa e estrutura leonina foi submetida a novos testes, todos eles com resultados negativos.

Desta forma, Paulo Freitas não vai orientar o Sporting a partir do banco, no dérbi frente ao Benfica, marcado para as 15h00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

O Sporting, que soma 33 pontos em 14 jogos, ocupa o terceiro lugar do campeonato, que é liderado pelo Óquei de Barcelos, com 36 em 15, enquanto o Benfica segue no quinto posto, com 29 em 14.