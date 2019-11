Treinador do FC Porto elogia "força mental" de Tiago Rodrigues

Guillem Cabestany, treinador do FC Porto, elogiou o jovem guarda-redes que saiu do banco para defender um penálti decisivo, a 59 segundos do fim do clássico frente ao Benfica

"É um guarda-redes que seguramente já estaria pronto para jogar em muitas equipas da I Divisão e escolheu o FC Porto sabendo que tem pela frente, se calhar, o melhor guarda-redes do mundo", assim se referiu Guillem Cabestany, treinador do FC Porto, a Tiago Rodrigues, guarda-redes suplente que chegou esta época ao Dragão.

No jogo que o FC Porto venceu o Benfica por 4-3, Tiago Rodrigues, de 21 anos, saltou do banco a 59 segundos do fim, para o lugar de Xavier Malíán, excluído com cartão azul por palavras, e negou o penálti a Carlos Nicolia, impedindo que o Benfica pudesse chegar ao empate. Foi o herói inesperado no clássico e no final os colegas, conscientes da importância da sua ação, rodearam-no e festejaram junto à claque.

"A sua melhor virtude é a constância no trabalho. É um guarda-redes que vive para os treinos, jogando ou não. Vamos tentar dar-lhe todas as oportunidades que merece durante o campeonato, Taça de Portugal, Champions para continuar a evoluir e que algum dia possa ser o guarda-redes titular indiscutível do FC Porto. Mas enquanto não acontece, acontecem situações como as de hoje. Saiu com uma situação mental complicada e uma tensão incrível no jogo", acrescentou.

"Ele, se calhar, tem defeitos técnicos mas, ainda sendo muito novo, a sua grande virtude é a força mental. Estou contente que ele não tenha sofrido golo neste último minuto. A equipa não merecia e ele também não", concluiu o técnico Guillem Cabestany sobre o jovem guardião que, em 2018/19, ajudou a Sanjoanense a sagrar-se campeã nacional da II Divisão.