Treinador do Benfica fala em "exibição perfeita" no clássico com o FC Porto

Declarações de Nuno Resende, treinador do Benfica, após o triunfo por -1 frente ao FC Porto, na ronda 20 do campeonato de hóquei em patins.

O triunfo: "É uma vitória justa, com raça, determinação, resiliência, mas muito mais do que isso. Fomos fortíssimos na defesa a quatro, que anulámos, à exceção do primeiro golo do FC Porto. As transições defensivas estiveram a um nível extraordinário. Tivemos muitas oportunidades na cara do Xavi Malián, que, para mim, é o homem do jogo. A ganhar, fizemos uma gestão fantástica, com posse e não chegámos à 15.ª falta. Houve muita qualidade ofensiva e defensiva. Estivemos a perder e soubemos virar. Foi uma exibição perfeita."

O que se segue: "Tudo o que vem a seguir terá de ser reflexo do que podemos fazer, mas não dependemos só de nós. Não vale a pena estar a olhar para os play-offs quando ainda temos muitos jogos pela frente. Temos sabido gerir e não vai ser agora que vamos desfocalizar para os objetivos que temos a curto prazo."

Ambiente: "Para mim, este ganho de confiança, o respeito, e trazer a família benfiquista ao pavilhão, da forma como nos carregaram hoje, é mais importante do que a vitória. Esta é uma das grandes vitórias, para já. O fator casa normalmente é decisivo nos play-offs. Até lá, ainda temos campeonato e só depois é que a estrada vai ficar alinhada".