Tomar conquistou a Taça de Portugal: "Não sei o que é um título mundial, mas para mim é isto"

Declarações de Nuno Lopes, treinador do Tomar, no final do encontro Sporting-Sporting de Tomar (1-3 nos penáltis, após 5-5 no final do prolongamento), da final da Taça de Portugal

Sonho: "O sonho comanda a vida e mais uma vez realizei-o. Não quero que este dia acabe nunca mais, sinceramente. Apetece-me abraçar o mundo inteiro, não quero dormir. O sabor deste troféu é magnífico. Já ganhei outros, mas este é um marco para mim e para o clube. Não ganhámos a Liga Europeia no ano passado, porque estava qualquer coisa guardado para nós. E foi aqui. Sou o homem mais feliz da vida. São quilómetros e quilómetros a pensar nisto, noites e noites sem dormir."

Sem palavras: "Ganhar uma Taça de Portugal, batendo Boliqueime, Sporting Marinhense, Salesiana, Famalicense, FC Porto e agora Sporting... O Tomar a bater o pé de igual para igual com esta gente toda... Não tenho palavras. Não me posso esquecer [desta conquista], porque desde o primeiro dia em que fomos a Boliqueime eu disse que esta era a competição em que apostávamos as fichas todas."

Jogo mais difícil da vida: "Hoje, foi o jogo mais fácil da minha vida, porque eu não disse absolutamente nada, nem tático, nem técnico. Esta semana foi duríssima para nós e chegarmos aqui e ficarmos coroados com esta vitória, para mim, é um título mundial. Não sei o que é um título mundial, mas para mim é isto."

Leia também FC Porto "Este campeonato está viciado, é um caso de polícia" Arbitragem de Fábio Veríssimo no Gil Vicente-Benfica (0-2), da 30ª jornada da Liga Bwin, no centro das críticas de José Fernando Rio, candidato derrotado nas últimas eleições do FC Porto

Futuro: "Havemos de ter mais conquistas. A próxima é a Supertaça. Vai ser em Tomar e vamos voltar a encher o [Pavilhão] Municipal. Não sei com quem é, mas se puder não dormir até à Supertaça, não vou dormir, porque temos de aproveitar tudo isto ao minuto e ao segundo."

Troféus: "Já ganhei outros troféus, mas queria ganhar num clube de dimensão menor. Falta-me ser campeão nacional. É o próximo. Não sei se é no Sporting de Tomar. Mas, na quarta-feira, vamo-nos apresentar aqui e eles não vão ter descanso. A primeira coisa que vou dizer [aos jogadores], é que vamos ao título nacional. Fica o sonho."