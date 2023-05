Pinto da Costa e uma dedicatória especial: "É incansável e digno do seu pai, Ilídio Pinto"

Presidente do FC Porto, Pinto da Costa, assistiu in loco à conquista europeia, em Viana do Castelo.

Significado do troféu: "É uma grande alegria, há 33 anos que não vencíamos esta prova, estivemos muitas vezes perto mas hoje finalmente conseguimos. É fruto do trabalho fantástico que temos feito, tanto a nível de jogadores, equipa técnica e dirigentes como Eurico Pinto, que é incansável e digno do seu pai Ilídio Pinto. Estou muito feliz pelo FC Porto e por eles [jogadores], que mereciam esta alegria".

Como vê o crescimento do hóquei em patins do FC Porto, com tanto triunfo da equipa técnica e plantel? "De todos os que mencionou, faltou apenas incluir a nossa claque, que foi a muitos jogos importantíssimos e hoje deu mais um apoio fantástico. Todos ajudam neste crescimento e tenho a certeza de que não vai parar, e uma secção que merece as vitórias que alcance".

Ficou agradado com a vinda de Reinaldo García ao jogo? "Sim e com a de Eurico Pinto, que conheço há muitos anos, quase desde que nasceu e é o grande responsável do hóquei em patins [dos dragões]. É evidente que sensibilizaram muito".

Momento de festa: "Estão a celebrar e bem merecem".