"Terminou o hóquei feminino do Sporting Clube de Portugal"

Capitã Sofia Moncóvio diz que acabou o seu "ciclo e o do hóquei feminino" no Sporting

A capitã da equipa de hóquei em patins do Sporting, Sofia Moncóvio, revelou que terminou o seu "ciclo e o do hóquei feminino" no clube lisboeta, em mensagem publicada na rede social Instagram.

"Chegámos ao fim. Terminou o meu ciclo e o do hóquei feminino do Sporting Clube de Portugal. De todos os fatores que existem em comum em todos os ciclos, deve-se destacar o crescimento e desenvolvimento, a maturidade e a aceitação do seu fim. Dentro do meu ciclo, houve crescimento, como atleta, como pessoa e como mulher", assinalou a atleta, de 24 anos.

O Sporting escusou-se a confirmar que a modalidade iria ser extinta no setor feminino, após quatro épocas em que as leoas foram duas vezes vice-campeãs nacionais, em 2021 e 2022, tendo em ambas sido derrotadas pelo Benfica na final.

O rival lisboeta voltou a ser responsável pela eliminação do Sporting nos quartos de final do play-off do campeonato desta época, ao golear por 6-2 no pavilhão leonino, na quarta-feira passada, e por 7-1, em casa, no sábado.

"Como todos os ciclos, existem as fases boas e as fases más, mas a parte da aceitação do seu fim reside em guardar aquelas memórias que nos fizeram felizes, nas pessoas que cruzaram o nosso caminho e a pessoa que nos tornámos no seu decorrer", escreveu Sofia Moncóvio no dia seguinte à eliminação.

O Sporting apostou no hóquei em patins feminino na época 2019/20, marcada pelo fim abrupto das competições, devido à pandemia de covid-19, e, além das duas finais no Nacional, disputou também o jogo decisivo na Taça de Portugal de 2022, no qual voltou a ser derrotado pelo Benfica.

Já no início da temporada 2022/23, os "encarnados" conquistaram a Supertaça, ao golearem por 6-2 o Sporting, que foi ainda eliminado nos oitavos de final da Taça de Portugal, ao perder por 4-1 na receção ao Turquel.