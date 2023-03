"Tem estado normalmente com a equipa, porque não havia de contar com Edu Lamas?"

Técnico do Benfica explicou a ausência do espanhol nos últimos jogos, numa altura em que é apontado ao FC Porto. O treinador também explicou a derrota contra o Barcelos por 2-5.

Eficácia adversária: "O Barcelos foi muito assertivo na finalização, teve uma eficácia tremenda nas situações que foi criando, é de enaltecer da parte deles. Da nossa parte, até pode parecer que estivemos mal defensivamente. As muitas bolas nos postes, muitas segundas bolas, recuperações defensivas não foram capitalizadas de forma lúcida, também por causa da boa exibição do guarda-redes do Barcelos."

Corrida pela liderança ao rubro: "Podíamos ter jogado uma cartada importante hoje pelo primeiro lugar, não o fizemos, mas estamos em primeiro fruto de muito trabalho. Perder em casa também é negativo, já não acontecia há mais de um ano. Não perdemos com uma equipa qualquer, mas, ao mesmo tempo, queríamos muito cimentar o primeiro lugar. O campeonato está em aberto, as jornadas que faltam são extremamente decisivas."

Ausência de Edu Lamas, apontado ao FC Porto: "Não foi convocado por questões físicas, está a recuperar de lesão que sofreu no jogo com a Oliveirense, esse é o motivo da ausência, porque tem trabalhado normalmente com a equipa. Porque não havia de contar com ele? Até à data não há indicação noutro sentido, tem treinado, tem estado com o clube."