Telmo Pinto: "Temos que nos respeitar a nós mesmos"

Declarações de Telmo Pinto, jogador português, após a goleada por 15-2 à Inglaterra nos quartos de final do Europeu. "Meias" jogam-se na sexta-feira (17h30), frente à seleção francesa

Análise e jogo das meias-finais, frente a França: "Sabíamos que poderíamos traduzir o jogo em facilidades, com o máximo respeito para com a Inglaterra. Nós tínhamos que nos respeitar a nós mesmos para, amanhã [sexta-feira], estarmos o mais frescos possível e com as melhores sensações. Não tentando facilitar, fizemos um jogo com um ritmo ao nosso gosto e ao que nos calhava hoje, porque sabemos que amanhã [sexta-feira] vamos ter um jogo extremamente difícil e muito diferente deste. Independentemente do adversário temos que nos respeitar a nós mesmos e dar o máximo empenho pela seleção portuguesa."

Favoritismo e objetivo: "Queremos chegar à final, mas sem olhar para o passado. O presente, ou, neste caso, o futuro, é um jogo completamente diferente do da fase de grupos e até do Mundial do ano passado. Sabemos o que podemos esperar e somos claramente favoritos, mas temos que traduzir isso dentro de campo e é isso que vamos fazer para, no sábado, estarmos na final."