"Taça de Portugal? Já nem sei se estivemos a ganhar ou a perder durante o jogo..."

Declarações de Ivo Silva, capitão do Tomar, no final do encontro Sporting-Sporting de Tomar (1-3 nos penáltis, após 5-5 no final do prolongamento), da final da Taça de Portugal

Troféu: "Parece que não estou muito em mim ainda. Não sei se é o marco mais histórico do Tomar, porque tem muita história. Era o que eu e os meus colegas procurávamos, ambicionávamos e sonhávamos. Queríamos oferecer um troféu a esta gente, que ama a modalidade e que aqui trabalha. O que eu queria era ganhar um título por este grande clube. O clube que eu mais amo, sem dúvida alguma."

Jogo: "Já nem sei se estivemos a ganhar ou a perder durante o jogo. Foi um jogo de loucos, resultado sempre incerto. Mas senti que era o nosso momento. Senti que tinha de ser este ano. Queríamos isto, queríamos um troféu digno de todo o trabalho dos últimos anos que tem sido desenvolvido aqui. Tomar está de parabéns, sem dúvida."