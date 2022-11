Taça de Portugal: FC Porto em Oliveira do Hospital, Sporting no Entroncamento e Benfica nas Taipas

Valongo, 28/09/2022 - A Associação Desportiva de Valongo recebeu esta noite, o Futebol Clube do Porto, no Pavilhão Municipal de Valongo, em jogo a contar para 03ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei Patins - 2022/2023. Festa do quinto dolo do Porto marcado por Carlo Di Benedetto; Rafa. ( José Carmo / Global Imagens )

Sorteio dos 32 avos de final colocou primodivisionários frente a equipas dos escalões inferiores

Os 32 avos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins foram ontem sorteados, com todas as equipas do Campeonato Placard a terem de jogar fora e com adversários de escalões inferiores. Os jogos estão agendados para os dias 10 ou 11 de dezembro.

Dos três grandes, o Sporting vai ao Entroncamento, equipa da II Divisão, enquanto o FC Porto começa a defesa do troféu visitando Oliveira do Hospital, para defrontar o OH Sports, e o Benfica vai ao pavilhão do CART, nas Taipas, tendo ambos rivais da III Divisão. O OH Sporting eliminou o HC Maia (7-2), enquanto CAR Taipense bateu o Vila Praia (8-2). O Entroncamento estreia-se nesta eliminatória.

O Barcelos vai a Valença, equipa da III, havendo já vários jogos promissores, com o Viana nos Carvalhos, o Famalicense na Escola Livre de Azeméis, o Valongo na Académica de Espinho e o Parede a visitar a Juventude Pacense.

TAÇA DE PORTUGAL

SORTEIO: 32 AVOS DE FINAL

Carvalhos-Juventude Viana

Entroncamento-Sporting

Juventude Pacense-Parede

Escola Livre Azeméis-Famalicense

Acad. Espinho-Valongo

Boliqueime-Tomar

Grândola-Oliveirense

Oliveira Hospital Sports-FC Porto

CRIAR T-Paço de Arcos

Beja-Murches

CAR Taipense-Benfica

CENAP-Riba d'Ave

Penafiel-HC Braga

Valença-Óquei Barcelos

Sintra-Juv. Salesiana

Marinhense-Infante Sagres

Póvoa-Marrazes

Marítimo-Académico da Feira

Alenquer-Sanjoanense

BIR-Paredes

Gulpilhares-Académica

Nafarros-Oeiras

Cascais-Termas

Sobreira-Física

Alcobacense-Candelária

Odivelas-Acad. Cambra

Limianos-Turquel

Sesimbra-Fabril

Lavra-Vila Boa do Bispo

CACO-Mealhada

Estreito-Os Águias

Estremoz-Vasco da Gama