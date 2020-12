Taça 1947: Tomar afasta Viana e cruza com Sporting nas meias-finais

Minhotos estão fora da prova, nabantinos seguem em frente e juntam-se a Benfica, Oliveirense e Sporting na próxima fase

O Sp. Tomar venceu a Juventude de Viana, por 3-1 no jogo que fechou os quartos de final da Taça 1947, que se disputa no Pavilhão Municipal do Luso até domingo.

Os minhotos abriram o marcador, aos 16', por Francisco Silva, sendo na segunda parte que os nabantinos deram a volta ao marcador.

Aos 39', Lucas Honório concretizou o livre-direto da 10.ª falta do Viana, aos 43', Alexandre Marques ampliou a vantagem e, aos 24m12s, Ivo Silva fez o 3-1.

Este sábado, pelas 15h00, o Tomar defronta o Sporting na segunda meia-final, depois de, às 11h00, o Benfica a Oliveirense medirem forças na primeira meia-final.

A final disputa-se no domingo, às 15h00.

A Taça 1947, recorde-se, é uma prova nova criada pela Federação de Patinagem de Portugal, cujo nome presta homenagem aos primeiros campeões mundiais e europeus. A prova reúne os oito primeiros classificados da primeira volta do campeonato, sendo que a ausência do FC Porto se deve ao facto dos azuis e brancos se encontrarem em quarentena, devido a casos de covid-19 no plantel.