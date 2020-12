Taça 1947: Sporting sofreu para ultrapassar a Sanjoanense

Leões estão nas meias-finais da nova prova, depois de terem vingado apenas no prolongamento

O Sporting apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da primeira edição da Taça 1947, que arrancou no Luso (Mealhada). Os leões bateram a Sanjoanense no prolongamento, com um triunfo por 3-5, depois de terem estado em desvantagem (3-2) no tempo regulamentar.

A abrir, Gonzalo Romero (1') e Alessandro Verona (13') colocaram o emblema de Alvalade em vantagem frente ao rival de São João da Madeira, presente na prova na ausência do FC Porto, que está em isolamento.

Depois do intervalo, houve cambalhota no marcador com os golos de Alex Mount (27'), Pedro Cerqueira (31') e Tiago Almeida (41'). A seis minutos do fim, Romero forçou o prolongamento, durante o qual a equipa de Paulo Freitas foi superior, marcando por intermédio de Romero logo no primeiro minuto do tempo-extra e Ferran Font estabeleceu o resultado final.

O Sporting aguarda agora pelo desfecho do duelo entre Juventude de Viana e Sporting de Tomar, agendado para quinta-feira (16h30).

Antes (14h00), joga-se o Oliveirense-Valongo e daqui sairá o opositor do Benfica, que esta quarta-feira eliminou o Barcelos (3-2).