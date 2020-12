Taça 1947: Benfica elimina Barcelos

Equipa da Luz abriu nova competição com um triunfo e está nas meias-finais, cujo adversário sairá do encontro entre Oliveirense e Valongo

O Benfica venceu o Barcelos, por 3-2, afastando os minhotos da Taça 1947, que se disputa no Pavilhão Municipal do Luso, e que reúne os oito primeiros classificados no final da primeira volta do campeonato.

A equipa da Luz marcou primeiro, por Vieirinha (6'), e Luís Querido, de penálti (8'), empatou. Da mesma marca, mas já na segunda parte, Carlos Nicolia (35') deu nova vantagem aos encarnados, ampliada para dois golos depois de Lucas Ordoñez ter concretizado um livvre-direto (40').

O Barcelos procurou dar a volta, reduzindo já no último minuto e não conseguiu repetir o triunfo obtido, em casa, no passado dia 5, na 13.ª jornada do campeonato nacional.

O Benfica tinha, nessa altura, regressado à competição, após duas semanas de quarentena, devido a casos de covid-19 no plantel.

Esta quarta-feira, o Benfica "vingou" o desaire sofrido em Barcelos, seguindo em frente na primeira edição da Taça 1947, aguardando agora pelo resultado do jogo Oliveirense-Valongo (quinta-feira, dia 10, às 14h00), cujo vencedor será seu adversário na primeira meia-final (dia 12, às 11h00).