Sporting vence em casa do Valongo e espreita segundo lugar

Leões regressaram a casa com um triunfo no jogo em atraso da 23.ª jornada do campeonato nacional.

O Sporting venceu em Valongo por 7-4, no encontro em atraso da 23.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Com este triunfo, a formação leonina soma 59 pontos e fica a um ponto do segundo lugar, ocupado neste momento pelo Barcelos. A faltar uma ronda para o final da fase regular, na qual o Barcelos joga na Luz, os leões ainda procuram subir uma posição, antes de atacar o play-off.

O Valongo , em sétimo, já com o play-off garantido, sabe que, nos quartos de final, poderá voltar a defrontar o Sporting, caso este ganhe uma posição, ou o Barcelos.

No encontro da 23.ª ronda, o Valongo esteve na frente, quando Diogo Barata, aos 4', abriu o marcador, mas depois do bis de Toni Pérez e do golo de João Souto, o Sporting passou para a liderança que manteve até ao fim.

Na segunda parte, o póquer de Ferran Font ditou o andamento do jogo, no qual Guilherme Silva fez hat-trick (dois livres diretos).

Este sábado, dia 3 de abril (18h00), a Oliveirense recebe o Sp. Tomar em jogo em atraso da 17.ª jornada.

A 26.ª e última ronda da fase regular disputa-se a 17 de abril.

O play-off arranca a 24 de abril.