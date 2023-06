Com a final empata (1-1), o próximo jogo, o terceiro, entre as duas equipas realiza-se no dia 14

O Sporting venceu em casa o Benfica, por 6-3, no segundo jogo da final do play-off do campeonato Placard de hóquei em patins.

Com a final empata (1-1), o próximo jogo, o terceiro, entre as duas equipas realiza-se no dia 14, no pavilhão da Luz, em Lisboa.