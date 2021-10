Sporting tira Barcelos do segundo lugar

O campeão nacional derrotou os minhotos, subindo uma posição e provocando uma queda de três lugares no adversário.

O Sporting venceu o Barcelos, em Alvalade, por 7-4, no jogo que fechou a sexta jornada do campeonato nacional.

O campeão nacional andou sempre na frente, à exceção do minuto 35, quando o Barcelos chegou ao empate (3-3), acabando por obter um triunfo confortável.

Toni Pérez destacou-se com três golos, seguindo-se Ferran Font com dois, Henrique Magalhães com um e João Souto com um.

No Barcelos, Dario Gimenez, Luís Querido, Miguel Rocha e Alvarinho foram os marcadores de serviço.

Com este resultado, o Sporting subiu de quarto para terceiro, enquantoo Barcelos, que seguia em segundo, a três pontos do líder FC Porto, desceu para quinto.

Esta ronda ficou marcada pela vitória do FC Porto na pista do Parede, consolidando o comando isolado, pelo triunfo da Oliveirense em Viana do Castelo que lhe permitiu chegar ao segundo posto e ainda pela terceira derrota do Benfica (receção ao Tomar), segunda consecutiva.