Sporting tem novo treinador de hóquei em patins e é um ex-Benfica

Alejandro Domínguez confirmado pelo clube leonino.

Alejandro Domínguez é o substituto de Paulo Freitas no comando da equipa de hóquei em patins do Sporting. O anúncio foi feito no jornal do clube leonino, revelando ainda que Quim Pauls é o novo coordenador da modalidade.

O técnico argentino de 51 anos orientou o Benfica entre as temporadas 2018/19 e 2020/21 e foi, também, selecionador espanhol da modalidade. "Este grupo já ganhou tudo e o nosso desafio é voltar a ganhar. É um grande desafio, mas estou empenhado", afirmou.

Recorde-se que o Sporting chegou às meias-finais do play-off do campeonato, mas foi eliminado pelo Benfica, que acabaria derrotado pelo FC Porto na final, depois de cinco jogos.