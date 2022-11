Sporting supera Oliveirense e fixa-se no top-3 do campeonato

No fecho da sexta jornada do Campeonato Placard

O Sporting voltou este domingo ao campeonato com um triunfo por 5-4 frente à Oliveirense, no fecho da sexta jornada.

Num jogo que esteve em aberto até ao final, os leões só celebraram a 2m57s do fim, com o golo de Gonzalo Romero. O argentino, recém-sagrado campeão do Mundo, foi uma das figuras da partida, pois já tinha marcado na primeira parte (aos 20 minutos e aos 22 de livre direto). Os outros golos do Sporting foram apontados por Toni Pérez (19') e João Souto (30').

Na formação de Oliveira de Azeméis, os marcadores foram Lucas Martínez (13'), Marc Torra (22' e 32') e Jordi Adroher (47').

Com este triunfo, o Sporting entrou no top-3 da classificação, com 15 pontos, ultrapassando o FC Porto (12), que empatou com Barcelos, de véspera.