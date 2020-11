Sporting sofreu mas venceu HC Braga e volta à liderança do campeonato

Em casa, os leões estiveram duas vezes atrás do marcador e foi só a cinco minutos do fim que se deu a reviravolta com bis de Gonzalo Romero

No jogo em atraso da sexta jornada do campeonato, o Sporting bateu o HC Braga, por 4-3, e voltou à liderança do campeonato.

Os minhotos vinham de um triunfo moralizador na pista do Tigres, e apresentando dificuldades ao campeão europeu, que depois de empatar na deslocação ao rinque da Juventude de Viana se apresentou pouco dinâmico.

Sem Hugo Azevedo no banco (castigado devido ao cartão vermelho no jogo com o FC Porto), o HC Braga abriu o marcador de livre-direto, com Ângelo Fernandes a bater André Girão. Foi já a três minutos do intervalo que os leões igualaram a partida, através de Pedro Gil.

Na segunda parte, o Sporting ganhou a primeira vantagem, aos 38", através de Alvarinho, mas os festejos leoninos duraram pouco, já que Ângelo Fernandes (38") e Miguel Moura (39") devolveram a liderança ao HC Braga.

Aos 45", Romero empatou e bisou de livre-direto, na sequência da 15.ª falta do HC Braga.

Esta quarta-feira, o Barcelos venceu na pista da Juventude de Viana (0-3), com hat trick de Miguel Rocha.

O Sporting lidera o campeonato, o HC Braga é nono, o Viana ocupa a oitava posição e o Barcelos é quarto classificado.

No próximo sábado, disputam-se quatro encontros (11.ª jornada): Sporting-Riba d"Ave (11h00), J.Viana-Sp. Tomar (11h00), Barcelos-Tigres (11h00), HC Braga-Oliveirense (11h00). Adiados, devido a casos de covid-19, foram: FC Porto-Sanjoanense, Turquel-Benfica e Valongo-Famalicense (data por definir).