Sporting passa o Benfica nas grandes penalidades e lidera meias-finais do play-off

Igualdade a dois no final do tempo regulamentar e do prolongamento levou ao desempate no castigo máximo.

O Sporting adiantou-se este domingo ao Benfica nas meias-finais do Campeonato Nacional, ao vencer nas grandes penalidades (2-1), após uma igualdade a dois. Gonzalo Romero foi autor do golo que deu o triunfo aos leões, num desempate que teve ainda quatro defesas de Girão.

No tempo regulamentar, o Benfica adiantou-se por Pablo Alvarez aos quatro minutos, mostrando-se forte defensivamente e a jogar em transição. Uma iniciativa individual de Ferran Font deu o empate aos leões (12 minutos), voltando os encarnados à vantagem após Gonçalo Pinto isolar Nicolía (14 minutos).

A segunda parte foi marcada por um Sporting em crescendo, acabando por chegar a nova igualdade a menos de dois minutos do fim. O prolongamento não trouxe nada de novo ao resultado, sendo preciso recorrer aos penáltis.

O segundo jogo desta série que é à melhor de cinco está marcado para dia 4 de junho.