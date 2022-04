Sporting está nas meias-finais da Golden Cup após vencer o FC Porto

Triunfo por 3-2, na Corunha, num jogo decidido apenas no prolongamento. Leões medirão forças a seguir com o Óquei de Barcelos

Na Corunha, o Sporting foi mais feliz no clássico e bateu o FC Porto, por 2-3, após prolongamento, apurando-se dessa forma para as meias-finais da Golden Cup.

O Sporting foi o primeiro a marcar, por intermédio de Toni Pérez. Depois, o FC Porto deu a volta, com um autogolo (a meias com Di Benedetto) e um tento de Ezequiel Mena, tendo o conjunto leonino chegado ao empate antes do intervalo, através de Ferran Font.

Depois de uma segunda parte sem golos, o jogo foi decidido no prolongamento. Romero ainda falhou o livre direto, mas, na recarga, acabou por bater Malián.

As meias-finais da Golden Cup ficam, assim, definidas. O Benfica vai enfrentar o Liceo e o Sporting medirá forças com o Óquei de Barcelos.