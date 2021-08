Sporting entra na pré-época com Girão ao leme: "Está na altura de começar a aquecer os motores"

Campeão nacional e europeu entrou na pré-temporada com exames médicos.

O Sporting começou a preparar 2021/22, divulgando nos seus meios oficiais a forma como a equipa entrou na pré-época. Com João Almeida, Henrique Magalhães e Filipe Martins como caras novas, o campeão nacional e europeu realizou exames médicos e testes físicos.

"Sabemos a responsabilidade que temos e o clube que representamos. Nesta nova época vamos continuar com os mesmos objectivos: ganhar o próximo jogo. Há muito que temos esta mentalidade e é com esse mote que começamos a época. O foco é jogo a jogo", afirmou André Girão, realçando: "O Henrique Magalhães é um regresso, já conhece os cantos à casa. A base da equipa é a mesma e a ambientação para ele vai ser fácil. Também já conhecemos o João Almeida há muitos anos e penso que não terá dificuldades. O Filipe Martins ainda não está cá, mas já falámos com ele: vem para ajudar e aprender. O importante é estarmos alinhados em relação aos objectivos do grupo".

"Sentimos a falta dos sportinguistas, são muito calorosos e apoiam-nos muito. Na última época recebemos esse apoio vindo de fora, através dos adeptos que nos esperavam à porta do Pavilhão João Rocha ou através das redes sociais, por exemplo. Agora que estão reunidas as condições para eles virem apoiar-nos durante os jogos, vão estar lá quando precisarmos de ajuda. O apoio deles é fundamental, são o nosso sexto jogador. Está na altura de começar a aquecer os motores para alcançar novas conquistas", rematou o guarda-redes leonino.

Henrique Magalhães, de volta após passagem por Alvalade em 2017/2018 e 2018/2019, referiu: "Regresso a uma casa onde conquistei os melhores títulos da minha carreira e o meu objectivo é voltar a fazer o mesmo. Espero trazer coisas boas ao grupo. Estamos todos muito motivados e com vontade de revalidar os troféus que o Sportingvenceu na época passada, além de conquistar outros. Estou com muita vontade de voltar a vestir a camisola do Sporting".

De 10 a 12 de setembro, o Sporting tem a primeira prova oficial, disputando, em Tomar, a Elite Cup e, a 18 de serembro, estreia-se no campeonato 2021/22 em casa do Valongo.