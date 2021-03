Sporting cede empate diante do Valongo mesmo no cair do pano

Sporting perdeu pontos com o Valongo

Partida em atraso do Campeonato Nacional

O Sporting empatou este domingo com o Valongo, por 3-3, numa partida em atraso da 10.ª jornada do Campeonato Nacional.

No Pavilhão João Rocha, os leões estiveram a vencer por 3-1, deixando-se empatar com um golo de Diogo Fernandes (39') e uma grande penalidade aproveitada por Rafael Bessa, a 32 segundos do fim.

Antes, Telmo Pinto (3') abriu o marcador, mas os visitantes foram crescendo, fazendo crer que o empate seria uma questão de tempo. A igualdade surgiu aos 20 minutos por Guilherme Silva, surgindo a resposta do emblema de Alvalade no mesmo minuto por Toni Perez. O 3-1 surgiu já no segundo tempo, através de livre direto de Ferrant Font e cartão azul mostrado a Bessa.

Com este desfecho, o Sporting passou a somar 44 pontos, ocupando o quinto lugar, enquanto o Valongo é sétimo (27 pontos), em posição de play-off.