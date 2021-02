Sporting bate Barcelos e FC Porto pode chegar à liderança do campeonato este sábado

Lisboa, 19/02/2021 - O Sporting Clube de Portugal recebeu esta noite no Pavilhão João Rocha em Lisboa, o Óquei Clube de Barcelos no jogo da 20º jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Hóquei em Patins, época 2020 / 2021. Matías Platero ; Miguel Rocha (Gerardo Santos / Global Imagens)

Na abertura da 20.ª jornada do Campeonato Nacional da I Divisão.

O Sporting venceu esta sexta-feira o Barcelos, por 4-2, na abertura da 20.ª jornada do Campeonato Nacional da I Divisão. Com o desfecho no Pavilhão João Rocha, este sábado, o FC Porto, que defronta a Juventude de Viana e tem dois jogos a menos, pode assumir a liderança.

Todos os golos do encontro foram apontados na primeira parte, cabendo a Joca Guimarães abrir o marcador (5') a favor dos minhotos. Os leões responderam no mesmo minuto com Gonzalo Romero (5'), passando para a frente graças a Toni Perez (15').

Miguel Rocha foi responsável por nova igualdade (20'), mas o emblema de Alvalade adiantou-se a seguir com livre direto de Ferran Font (23'). No cair do pano para o intervalo, e já depois de uma série de cartões azuis para os barcelenses, Perez assinou o 4-2 (24').

Este resultado persistiu ao longo de toda a segunda parte, marcada pelas três bolas paradas desperdiçadas pelos visitantes (um livre diretos e duas grandes penalidades).

Assim, o Sporting, com 16 jogos realizados, passou a somar 36 pontos, ocupando o quarto lugar, enquanto o Barcelos tem 45 pontos (20 pontos), mais um que FC Porto (18 jogos). O Benfica é terceiro (38 pontos) com 18 partidas realizadas.