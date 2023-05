Sporting a uma vitória da final do play-off de hóquei em patins

Equipa leonina venceu os dois primeiros jogos com o Barcelos na meia-final do play-off do campeonato de hóquei em patins

O Sporting venceu o Óquei, em Barcelos, por 3-2, no segundo jogo da meia-final do play-off, passando a liderar a eliminatória, por 2-0.

A equipa leonina pode, por isso, carimbar um lugar na final do campeonato já este domingo, caso volte a vencer a equipa minhota, agora em Lisboa. O jogo está agendado para as 15h00.

O Óquei esteve a vencer, por 2-0, com golos de Vieirinha e André Centeno, mas permitiu a recuperação do Sporting na segunda parte. Marcaram Verona, João Souto e Nolito Romero.