"Sofremos um golo que é um bloqueio completamente em falta"

Redação com Lusa

Declarações de Paulo Pereira, treinador da Oliveirense, após a derrota (3-1) com o Benfica, nas meias-finais da Taça de Portugal de hóquei em patins.

Elogios aos jogadores: "Em primeiro lugar quero dar os parabéns aos meus jogadores. Aos que jogaram, aos que ficaram de fora. Fizeram um excelente jogo, a todos os níveis. Não tenho nada a apontar, foram impecáveis."

Análise: "Em relação ao resultado, acho que foi extremamente injusto para aquilo que fizemos dentro da pista. As melhores oportunidades de golo foram nossas, tivemos mais oportunidades. Sofremos um primeiro golo que é um bloqueio completamente em falta. Isso são aqueles fatores que não podemos controlar. Mas não vou estar a falar de árbitros, não vou estar a desculpar-me, porque nós também não tivemos a sorte que faz parte do jogo. O que conta é as que entram. O Benfica marcou três e nós só marcámos um."

Futuro: "É esta Oliveirense que vão encontrar pela frente. Há coisas que não conseguimos controlar, como a sorte, mas temos trabalhado bem e estes jogadores estão preparados para encarar o futuro que vem aí."