Sensacional Valongo acaba com invencibilidade do Barça 30 jogos depois

Xano Edo foi fundamental no triunfo no Palau Blaugrana, que deverá ter valido o apuramento para a final-8 da Liga dos Campeões

Parecia impossível, mas aconteceu: o Valongo, fazendo jus ao seu estatuto de finalista da última Champions, foi ao Palau Blaugrana bater o Barcelona (3-4), terminando com a série de 30 jogos sem derrotas dos catalães, que apesar de tudo passaram aos "oitavos", a jogar em Viana do Castelo, de 4 a 7 de maio.

A equipa de Edo Bosch, graças a este triunfo histórico, deverá receber o seu bilhete para Viana dentro de três semanas, ao receber o já eliminado Lodi, podendo nem precisar da vitória - se o Barça bater o Forte dei Marmi, o apuramento está garantido.

O maior dos segredos do triunfo esteve na baliza portuguesa, pois Xano Edo, filho do treinador e anterior guarda-redes do Barça, travou todos os remates e permitiu a Rafael Bessa e aos Facundo"s, Navarro e Bridge, fazerem três golos até aos 20".

A equipa da casa reduziu antes do apito para intervalo e no segundo tempo empatou em 13", mas o melhor estava para vir.

Faltavam cinco minutos para o fim quando Xano defendeu um livre direto de Ignacio Alabart e, na resposta, Navarro marcou um grande golo. Fazia-se história!

Barcelona, 3

Valongo, 4

Palau Blaugrana, Espanha

Árbitros: Francesco Stallone e Joseph Silecchia (Itália)

Barcelona: Sergi Hernández (Gr), Ignacio Alabart (2), Pau Bargalló, Hélder Nunes e João Rodrigues; Joan Pascual (1), Sergi Panadero e Marc Grau.

Treinador: Edu Castro

Valongo: Xano Edo (Gr), Rafael Bessa (1), Nuno Santos, Facundo Navarro (2) e Facundo Bridge (1); Miguel Moura, Francisco Silva, Carlitos e Diogo Abreu.

Treinador: Edo Bosch

Ao intervalo 1-3.