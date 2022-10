Seleção Nacional sofreu, mas bateu o Sporting de Tomar

Segundo jogo de preparação para o Mundial da Argentina valeu um triunfo por 3-2.

A Seleção Nacional, que está a estagiar no Luso para o Campeonato do Mundo, no qual defenderá o título conquistado em 2019, venceu o Sporting de Tomar no seu segundo jogo de preparação, por 3-2.

A equipa orientada por Renato Garrido, que partirá dia 1 de novembro para San Juan, na Argentina, onde terá o primeiro jogo com a França no dia 7 - seguindo-se Itália e Chile, ainda na fase de grupos -, já havia batido a Juventude de Viana neste estágio, mas desta vez não teve vida fácil.

O Tomar marcou primeiro, Rafa empatou antes do intervalo, e no segundo tempo foram os golos de João Souto e Gonçalo Alves a virarem de novo o resultado e a valerem o triunfo por 3-2.