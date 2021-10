Seleção feminina de hóquei entra no Europeu com uma goleada

Portugal entrou no Europeu com goleada

Triunfo das portuguesas por 11 no duelo com a Inglaterra.

Portugal estreou-se esta segunda-feira no Europeu de hóquei em patins feminino com uma goleada por 11-0 sobre a Inglaterra, no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada, Aveiro.

Depois de a Itália ter batido a França por 3-0, no jogo que abriu o evento, as lusas, que ao intervalo já lideravam por 4-0, impuseram-se facilmente, destacando-se a veia goleadora de Ana Catarina, autora de quatro golos.

A resistência das britânicas durou somente quatro minutos, com uma bola perdida a resultar em contra-ataque finalizado por Sofia Moncóvio.

O domínio luso era intenso, com dois terços de posse de bola e inúmeros remates, enquanto Cláudia Vicente era uma guarda-redes sem trabalho, porém, o segundo tento só surgiu aos 18 minutos, por Maria Sofia Silva ao ângulo.

Ana Catarina entrou em jogo com dois golos no fim da etapa inicial e outros tantos após o reatamento, que deixaram o desafio em desnivelado 6-0.

Em partida de sentido único, Sofia Moncóvio bisou, limitando-se a encostar, e, posteriormente, foi a vez de Marlene Sousa afinar a pontaria, marcando dois golos consecutivos, após ter sido perdulária em algumas situações.

Rita Batista, aos 45, também deixou a sua marca no desafio, ao fazer o 10-0, antes de Maria Sofia Silva fazer o seu segundo, em mais um tento consumado com desvio na frente da guarda-redes Harriet Ford, que ditou o resultado final.

Ana Catarina concluiu com quatro golos, Sofia Moncóvio, Marlene Sousa e Maria Sofia Silva dois, enquanto Rita Batista apontou um.

A Espanha, pentacampeã em título, descansou na primeira jornada, defrontando na terça-feira a Itália (17:30), antes de Portugal jogar com a França (20:00).

A Espanha é recordista com seis títulos - incluindo os cinco últimos, sendo que, nos derradeiros quatro, Portugal foi finalista -, seguida de Portugal, com três, Itália e Alemanha, com dois, e França, com um cetro.