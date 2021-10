Seleção em estágio a pensar no Europeu: um regresso para combater a crise

Europeu esteve em risco de não se realizar por falta de participantes. A pandemia abalou a modalidade, que tenta sobreviver. A preparação da seleção será dividida entre o Luso e Paredes.

A primeira semana de estágio, no Luso, marca o regresso de uma Seleção Nacional, que não se encontrava desde julho de 2019, altura em que conquistou o título mundial, em Barcelona. Depois de ter visto o Europeu de 2020, em Roche sur Yon (França) adiado para este ano (passou para Paredes), empurrando para 2022 o Mundial de San Juan (Argentina), a seleção está de volta para tentar reaver o título de 2016 (Oliveira de Azeméis), perdido dois anos mais tarde, na Corunha, para Espanha.

Em três anos, mudou o selecionador (Renato Garrido, que se estreou em 2019 com a conquista da Taça das Nações e Mundial), mantendo-se oito jogadores. Saíram apenas Vítor Hugo e Poka, entraram Telmo Pinto e Jorge Silva. Também relativamente a Barcelona"19 pouco se alterou: Vieirinha e Nelson Filipe deram lugar a Pedro Henriques e Diogo Rafael.

É com a espinha dorsal que Portugal volta à pista, tendo Espanha e Itália como principais oponentes e ambos com mudanças no comando técnico: Guillem Cabestany (ex-FC Porto) rendeu Alejandro Dominguez (ex-Benfica) e Alessandro Bertolucci sucedeu a Massimo Mariotti. Este será o trio na luta pelo título, num Europeu que esteve em risco, devido à falta de participantes, mas que conseguiu reunir ainda Andorra, sexta em 2018, França (4.ª) e Alemanha (7.ª). São apenas seis seleções conta 11 da última edição, a revelar fragilidades de uma modalidade sem expressão e muito penalizada pela crise provocada pela pandemia. Portugal, que depois do Luso se mudará no final da próxima semana para Paredes, palco do Europeu (pela segunda vez desde 2012), estreia-se na competição no dia 15 com Alemanha, seguindo-se França (16), Itália (17), Espanha (18) e Andorra (19) , com jogo sempre às 21h45. No dia 20 disputa-se a final (20h00).