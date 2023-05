"Se o apoio do público ganhasse jogos, o Benfica era sempre campeão"

Declarações de Nuno Resende, treinador do Benfica, após a vitória por 7-3 diante do FC Porto, no terceiro jogo das meias-finais do play-off de hóquei em patins.

Análise ao jogo: "Foi marcante a forma como entrámos no jogo, quer condicionando defensivamente quer a fase de transição ofensiva do FC Porto, e fomos buscar aí a confiança. Não é que a tivéssemos perdido no jogo no Dragão [derrota por 5-2], mas abala sempre um bocado apesar de termos feito muita coisa bem. Depois, o jogo teve uma fase de entrada e saída de jogadores, que acho que foi bem controlada da nossa parte, e cometemos um erro grave com um cartão azul desnecessário frente a uma equipa que sabemos que é fortíssima nas bolas paradas. Aí, foi importante a nossa reação para podermos melhorar perante um momento de dificuldade. "

Quarto jogo na quinta-feira (20h00): "Agora queremos recuperar para o quarto jogo, pois sabemos que vamos enfrentar novamente um adversário muito forte, e até quinta-feira queremos uma equipa com energia recuperada."

Apoio do público: "O fator casa é determinante e hoje sentimos isso com um público muito vibrante, mas isso, por si só, não ganha jogos, ou então o Benfica era sempre campeão com a força destes adeptos. A equipa tem de dar resposta e hoje demos uma resposta de campeão."

Nota: Nenhum elemento do FC Porto se deslocou à sala de imprensa.