"Se for chamado para voltar ao Benfica, regressarei com todo o orgulho"

Lucas Honório brilha no Sporting de Tomar, por empréstimo. Marcou dois golos ao Sporting na final da Taça de Portugal em hóquei em patins.

O hoquista Lucas Honório Santos assumiu estar a viver "um momento muito especial" depois de ter bisado e contribuído para ajudar o Sporting de Tomar a conquistar, pela primeira vez, a Taça de Portugal de hóquei em patins.

"É um sentimento incrível tudo aquilo que temos vivido nos últimos dias. É um momento único na minha carreira, mas também neste clube tão especial", disse o jovem, de 19 anos, em declarações à agência Lusa.

O Sporting de Tomar conquistou pela primeira vez a Taça de Portugal de hóquei em patins, ao derrotar o Sporting nos penáltis (3-1), após empates no final do tempo regulamentar (4-4) e do prolongamento (5-5), na final disputada no domingo, precisamente no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar.

No dia anterior, o conjunto orientado por Nuno Lopes já tinha eliminado o FC Porto, por 5-3, jogo das meias-finais.

Em branco no confronto com os dragões, Honório assumiu maior protagonismo ao apontar dois golos no duelo decisivo - um na primeira parte e outro já no prolongamento -, ambos na sequência de penáltis.

"Treinei durante toda a semana para ter sucesso naquela situação específica e acabou por correr tudo quase na perfeição", admitiu o jovem, que no primeiro lance não deu hipóteses a José Diogo Macedo [que substituiu o castigado Ângelo Girão], e que no segundo, já no prolongamento, apenas conseguiu desfeitear o guarda-redes "leonino" na recarga.

Sobre os penáltis, o hoquista confidenciou ser a "primeira escolha" para assumir a marcação, notando, todavia, que foi mentalmente "muito mais fácil" por ter a confiança de todos. "Preparei-me toda a semana para aqueles lances, mas foram mais fáceis por ter a confiança não só da equipa técnica como de todo o grupo de trabalho", confessou, radiante com a conquista do primeiro título da carreira no escalão sénior.

Depois de ter terminado a fase regular do campeonato no sétimo lugar, com 36 pontos, o Sporting de Tomar marcou encontro com o Sporting nos quartos de final da competição, que se iniciam em 10 de maio e cuja eliminatória será disputada à melhor de três jogos.

O adversário é, por isso, de "boa memória" para a formação ribatejana. "Claro que o facto de termos ganho agora dá uma motivação extra para a eliminatória, mas sabemos as valências do Sporting e de tudo o que teremos de fazer para os conseguir ultrapassar", perspetivou Lucas Honório Santos, admitindo que o objetivo da temporada está já "mais do que alcançado" e que, agora, querem "apenas desfrutar e tentar chegar o mais longe possível no campeonato".

Sobre o futuro, o hoquista, que cumpre a terceira temporada em Tomar por empréstimo do Benfica, afiança que ficará feliz qualquer que seja o emblema que represente na próxima época. "Se for chamado para voltar ao Benfica, regressarei com todo o orgulho, mas se o futuro continuar a ser no Sporting de Tomar não ficarei menos feliz, uma vez que é um clube que me tem acolhido da melhor forma e me tem permitido evoluir dentro de rinque", asseverou o internacional jovem, que esta temporada contabiliza 13 golos pela formação do Ribatejo.