"São 100 minutos de jogo, nas duas pistas, por isso, vai decidir-se por pormenores"

Sporting e FC Porto defrontam-se na sexta-feira, no Dragão Arena, na primeira mão da Taça Intercontinental de hóquei em patins. O jogo decisivo vai disputar-se no domingo, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, e nem Paulo Freitas, técnico do Sporting, nem Ricardo Ares, do FC Porto, colocam outro cenário que não o triunfo.

O vencedor deste troféu torna-se campeão do mundo de clubes, um título que nenhum destes emblemas ainda venceu.

"É uma competição a duas mãos, com 100 minutos de jogo, nas duas pistas, por isso, vai decidir-se por pormenores. As duas equipas conhecem-se muito bem, mas nestas alturas o FC Porto tem ambição máxima e muita fome de ganhar", afirmou o treinador da equipa portista.

Ricardo Ares sabe o que pode esperar dos "leões" e salientou a necessidade de dar o melhor em "cada segundo".

"Eles vão tentar surpreender-nos e nós a eles, por isso serão dois jogos em que é muito importante saber como gerir e decidir. A competição vai decidir-se em Lisboa, mas cada minuto pode ser vital para quem for o vencedor, por isso temos de viver cada segundo desta final como se fosse o último", finalizou.

O capitão do FC Porto, Reinaldo Garcia, salientou a importância de fazer o primeiro jogo em casa.

"O público ajuda-nos sempre, puxa-nos constantemente para cima e, para nós, é muito importante que estejam nas bancadas a apoiar. Sei que estarão em peso no Dragão Arena e logicamente que contamos com todo esse apoio. Jogando primeiro em casa é importantíssimo termos esse apoio. Resta-nos fazer o nosso trabalho dentro da pista", frisou.