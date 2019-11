Dérbi entre Sanjoanense e Oliveirense foi escaldante

Acabou com muita confusão o dérbi de hóquei em patins entre a Sanjoanense e a Oliveirense, que os visitantes venceram por 4-3. No final do jogo, Jorge Silva, avançado da Oliveirense, e Vítor Pereira, treinador dos locais, desentenderam-se e a partir daí geraram-se distúrbios no túnel de acesso aos balneários. No vídeo aqui exposto, é possível ver Avelino Bastos, dirigente da Oliveirense, a atirar um caixote do lixo, sendo que o mesmo ficou com a licença cassada.

No exterior do recinto, que esteve lotado com cerca de duas mil pessoas, registaram-se mais distúrbios. O carro da dupla de arbitragem constituída por Paulo Almeida e André Portal (AP Aveiro), cujo trabalho foi muito contestado pelos alvinegros, ficou com um retrovisor partido e a dupla dirigiu-se à esquadra da PSP de São João da Madeira para apresentar queixa. Na sequência da confusão, três adeptos foram identificados e levados para a esquadra. Ao que O JOGO apurou, um destes apoiantes terá sido identificado como o que partiu o retrovisor da viatura dos juízes.

Contactado por O JOGO, João Araújo, diretor-desportivo da Oliveirense, apontou o dedo à Sanjoanense pelos factos ocorridos. "A Oliveirense não admite, não compactua e não se revê nos comportamentos antidesportivos ocorridos em São João da Madeira. Além do incitamento à violência e falta de fairplay, lamentamos as agressões de que foram alvo os nossos jogadores e que foram concretizadas por adeptos da Sanjoanense, quer pelos próprios dirigentes e membros do banco. Não é esta a forma de estarmos no desporto nem a forma que queremos estar no desporto.

Portanto, lamentamos e estamos profundamente tristes com o que aconteceu hoje, é uma situação que não é positiva para o hóquei em patins, para os dois clubes vizinhos, que são rivais, mas que não são inimigos. Isto leva-nos a estar apreensivos com o que poder a acontecer no futuro porque não gostamos destes comportamentos, não os praticamos e não admitimos que os nossos jogadores, dirigentes, treinadores tenham sido vitimas do que aconteceu em São João da Madeira", declarou. Mais tarde, o clube emitiu um comunicado, falando em "murros" e em "passividade das forças policiais".

"A União Desportiva Oliveirense Hóquei em Patins está profundamente indignada com os acontecimentos ocorridos este sábado em S João da Madeira.

Durante todo o desafio o banco da Sanjoananse foi activo na provocação aos nossos jogadores, criando um clima de agressividade dentro e fora do ringue. Os atletas da ADS procuraram inúmeras vezes destabilizar os jogadores da UDO com atitudes pouco dignas e marcadamente anti-desportivas.

O comportamento contagiou as bancadas e, já depois do apito final, alguns adeptos arremessaram objectos para o ringue na direcção dos nossos atletas e corpo directivo.

Acresce que, além dos caixotes do lixo arremessados, também dois nossos atletas foram agredidos. O primeiro quando se dirigia ao banco da ADS para o saudar e aí foi agredido por elementos da equipa técnica da ADS, e, o segundo, quando cobardemente recebeu um murro no pescoço de um adepto que se encontrava junto à área dos bancos. Tudo isto, perante a passividade das parcas forças policiais.

Não admitimos, não pactuamos com esta falta de respeito e de fair play para com o nosso clube e para com o hóquei em patins. Prezamos as boas relações com todos os clubes, incluindo a nossa vizinha e rival Sanjoananse e, por isso, sublinhamos que não é esta a forma de estar no desporto", lê-se.

A Sanjoanense remeteu uma posição para um comunicado a emitir nas próximas horas.