Sanjoanense com três casos de covid-19 pode ter de adiar jogos

A equipa de São João da Madeira informou a DGS dos testes positivos e aguada instruções da delegada de saúde

A Sanjoanense, que tinha jogado, na passada quarta-feira, dia 11, com o Benfica, em jogo relativo à sexta jornada e que terminou empatado (4-4), anunciou um caso positivo de covid-19, após o encontro com o Braga, disputado no dia 15 (9.ª ronda).

O jogador infetado não foi a jogo, e um outro tinha apresentado sintomas, não viajando com a equipa. O JOGO sabe que, neste momento, o clube já comunicou à Direção-Geral de Saúde (DGS) um total de três casos positivos e aguarda por mais instruções quanto aos procedimentos a tomar.

No próximo sábado, dia 21, a Sanjoanense tem jogo agendado com o Barcelos, em casa, mas a partida poderá ser adiada, à semelhança do que acontece com o Benfica, que, esta terça-feira, anunciou, no seu site oficial, dois casos de covid, suspendendo os treinos e adiando os jogos com Famalicense e Turquel.

A Sanjoanense é oitava classificada do campeonato, somando duas vitórias, três empates e quatro derrotas.