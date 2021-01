Sanjoanense abdica da Europa: "É penoso para os clubes mais pequenos"

Pedro Ribeiro, responsável pelo hóquei em patins do clube, explica as razões que o levaram a desistir

As três provas europeias de clubes - Liga Europeia, Taça WSE e Euroliga feminina - foram afetadas pela pandemia e estão suspensas desde outubro. Agora, o comité europeu de hóquei em patins estabeleceu novas datas e novos formatos para poder realizar a época europeia, depois de 2019/20 ter sido anulada.

Muitos países europeus desistiram das provas, por não verem reunidas condições para a participação, e isso aconteceu com a Sanjoanense (10.ª classificada no campeonato nacional), que abdicou, tal como as formações italianas, suíças, alemãs, francesas e inglesas.

A Sanjoanense, inscrita na Taça WSE, recuou na intenção de disputar a prova, mesmo com o apoio da autarquia de São João da Madeira, abrindo mão de regressar à Europa, após 29 anos de ausência. A O JOGO, Pedro Ribeiro, responsável máximo pelo hóquei em patins da Sanjoanense, explicou: "Embora a câmara assuma 80%, mesmo 20% neste contexto é muito pesado. É penoso para os clubes mais pequenos, porque os patrocinadores não existem ou não conseguem pagar, não há bilheteira e isso leva-nos a ponderar tudo."

"Eu gostava muito de ir e os adeptos também, mas neste panorama não há condições. Muitos clubes abdicaram e fazer dois ou três jogos, já se sabendo quem à partida será o vencedor não faz sentido. Abdicámos por vontade própria. A prova ficou reduzida a sete clubes, não estamos em tempo de andar pela Europa e tudo indica que esta situação [pandemia] vai manter-se. A Taça WSE sem todas as equipas mais parece um torneio, está desvirtuada", acrescentou Pedro Ribeiro, concluindo: "Todos fizeram os orçamentos a pensar que em setembro ou outubro os pavilhões abriam e as coisas estavam organizadas. Estamos tristes, mas temos de optar, não podemos hipotecar tudo numa época. Para o ano, vamos ver se o clube vai continuar. Eu acredito que sim, mas está tudo muito complicado."

Pavilhão com 61 anos precisa de ser requalificado

Nos últimos dias, o clube de São João da Madeira tem enfrentado outro problema, a humidade excessiva dentro do seu pavilhão, que impede muitas vezes a equipa de treinar, tendo de encontrar soluções por perto, e que levou já ao adiamento do encontro com o Valongo (16.ª jornada), apesar de no mesmo dia se ter disputado um jogo da equipa feminina. Já esta quarta-feira, deu-se a mudança de pavilhão à última hora para receber o Barcelos (em atraso da 10.ª jornada). O jogo disputou-se na pista da Oliveirense, por ter as condições impostas pela Federação de Patinagem de Portugal, nomeadamente os painéis eletrónicos que contam os 45 segundos de ataque.

"Todos os anos fazemos a inscrição junto do IPDJ para reabilitação de espaços desportivos, mas não somos elegíveis", referiu Pedro Ribeiro, adiantando: "O pavilhão tem 61 anos, é o mais antigo em atividade em Portugal. Tem um piso novo, mas não tem isolamento. As condições são deficientes e com mau tempo há sempre excesso de humidade. Falei com o presidente [Luís Vargas] para ver se é possível agendar uma reunião com a autarquia. É necessária uma requalificação, mas, dado o estado do pavilhão, não sei até que ponto vale mais deitar tudo abaixo e construir de raiz."