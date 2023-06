"Sabíamos que podíamos vir aqui mostrar que não ganhamos só os jogos em casa..."

Declarações de Nuno Resende, jogador de hóquei em patins do Benfica, após a conquista do campeonato nacional, em casa do Sporting, com um triunfo por 3-1 no jogo 4 do play-off

Sensação de segurar a taça: "Não sei ainda, só sei que desde criança estou aqui, fui campeão em vários escalões, já tinha sido como sénior mas era júnior, agora sendo sénior era o que faltava. Não quero parar por aqui, quero conquistar mais para este público que nunca nos largou. Em casa foram inexcedíveis, vieram aqui, isto está cheio... Agora é descansar, festejar e para o ano estamos cá outra vez para a Supertaça."

Fator casa foi muito importante na temporada, mas conquistaram o título no João Rocha. Qual o significado para a equipa? "Sabíamos que em casa estávamos duplamente armados, tínhamos um grande apoio. Hoje sabíamos que podíamos vir aqui mostrar que somos uma grande equipa, que não ganhamos só os jogos em casa, também ganhamos os jogos fora. Celebrar aqui é um bónus.

Sentimento: "Sempre que entro em campo e começa a tocar o nosso hino sinto pele de galinha, neste momento estou arrepiado também."