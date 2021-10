"Sábado vamos estar melhor, tentar não cometer erros"

Declarações do selecionador Hélder Antunes no final do encontro Portugal-Espanha (1-1), da quarta jornada do Campeonato da Europa de hóquei em patins feminino

Sobre o jogo: "O resultado é incerto entre duas grandes seleções, com ligeiro favoritismo de Espanha, mas era um jogo de tripla. Sabíamos que íamos ter de sofrer e que também tínhamos capacidade para fazer sofrer a Espanha em determinados momentos e o resultado acaba por ser um empate, mas podia ter caído para cada um dos lados.

A final: "A final no sábado é um jogo completamente diferente. Este era um jogo de fase de grupos. As finais decidem-se em pormenores e nós somos uma equipa que está a crescer. Certamente que sábado vamos estar melhor do que hoje e vamos tentar não cometer erros que cometemos hoje e temos de estar tranquilos".